※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

結婚して3年目になる主人公夫婦は、子どもを望むも2年間授からず、不妊治療も視野に入れていた。そんなある日、妻の妊娠が発覚。夫は幸せをかみしめるが、つわりが始まると妻はワガママばかり言うようになる。



妻を献身的にサポートしても、その症状は日に日にエスカレート。そして、机に“しばらく実家に帰る”という置き手紙を残して、妻が姿を消してしまう。



何度電話をかけてもつながらず、夫は直接義実家へ。すると偶然、義母と遭遇。さらに、なぜ妻と一緒にいないのかと聞かれて…。



置き手紙には実家に帰ると書かれていたのに、実際には帰っていなかった妻。一体どこへ行ってしまったのでしょう…。そんな中、妻から届いたメッセージは一瞬で送信取り消しに。しかもこの内容、どう考えても怪しい気がしますが…。(おにぎり2525)