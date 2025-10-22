■ソファの行方と、私の決意あのソファ、結局どうなったと思います？義母から聞いた話では、「どうやら今、誰も座らなくなっちゃってるみたいよ。お姉ちゃんの家族も少し置き場に困ってるらしいの。捨ててもらっていいのにねぇ」とのこと。ああ、やっぱり。あれだけ“いいものだから”と押しつけてきたソファが、今や厄介者扱い。その話を聞いた瞬間、心の中で小さくガッツポーズをしました。

その夜、夫に何気なくその話をすると、彼は珍しく真面目な顔をしました。「……俺さ、あのとき、ちゃんと止めればよかった」少し間をおいてから、続けます。「『どっちでもいい』なんて言って、結局お前に全部押しつけてたよな。ごめん」私は思わず手を止めました。■今後、義姉に何かを押し付けられそうになったとしても夫から「ごめん」という言葉を聞くのは、結婚して初めてかもしれません。「正直、腹立ってたよ。なんで私ばっかり気を遣わなきゃいけないんだろうって」そう言うと、夫は静かにうなずきました。「ほんと、そうだよな。姉ちゃんのこと、これからはちゃんと俺が断る。お前に嫌な思いさせたくないから」その言葉を聞いた瞬間、胸の奥にずっと溜まっていたモヤモヤが、ふっとほどけていくような気がしました。義姉の“好意”という名の押しつけも、夫の“無関心”という逃避も、もういらない。これからは、対等なパートナーとして一緒に線を引いていけばいい。「お気持ちだけで十分です」――次に義姉が何かを持ってきたとしても、私は笑ってそう言える気がします。お下がりよりも、心のスペースのほうが、ずっと大事だから。

※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。

(ウーマンエキサイト編集部)