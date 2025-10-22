タレントの榊原郁恵さん（66）が21日、『シニアしごとEXPO2025』のトークショーに登場。榊原さんが“第二の人生”を意識したタイミング、また人生で大切にしていることを明かしました。

イベントでは、『第二の人生も、わたしらしく、もっと輝く。』をテーマにトーク。1977年にデビューしてから長きにわたり、芸能界で活躍する榊原さんは、「（会場に集まった）皆さんにとって“第二の人生”ってもしかしたら、お仕事をずっとやっていらっしゃって定年という節目があったりするんでしょう。私の世界は定年がなくて。役職もないから、“第二の人生”っていうのがわからず…」と率直な心境を明かし、「主人の渡辺徹さんが亡くなったときが私の第二ステージになるのかな」と、2022年11月に61歳で亡くなった夫・渡辺徹さんの名前を挙げて話しました。

徹さんの父親は現在施設におり、電話で話しているという榊原さん。義父との会話から人生で大切にしたいことに気づいたそうで、「私が冗談言いながら“あははは！”と笑うじゃないですか。（義父が）“その笑い声で今日も本当にいい時間だったよ、ありがとう”って言ってくれる。笑顔とか笑い声って人を幸せにさせることなんだな。またそれを言われたこっちも、めちゃくちゃうれしくなるんですよ。すごい薬ですよね。だから（仕事場などでは）“楽しい現場”は意識します」と話しました。

※「榊原」の｢榊｣は、正しくは“木へんに神”と表記