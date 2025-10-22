全日本プロレスは22日、後楽園ホールで「旗揚げ記念シリーズ2025」を行った。メインの3冠ヘビー級選手権は王者・宮原健斗が挑戦者の潮崎豪を22分56秒、シャットダウンスープレックスホールドで勝利し初防衛に成功した。

序盤から潮崎が逆水平、宮原は頭突きにケンカキックでお互いが意地の張り合い。20分すぎ、豪腕ラリアットに宮原はブラックアウト（膝蹴り）で追い込む。22分56秒、シャットダウンスープレックスホールドで勝負を決めた。初防衛に成功した宮原はマイクを持つと「出たり、入ったり、ベルト返上したり、ユニットを野放しにしてもいいじゃねーか。誰がそんな小さなこといってるヤツは。小さい人間になりたくないね」と自らが会見でののしったことを完全に棚上げした。

「全日本プロレスは誰のものでもないんだ。強くてかっこよくて、でかい。ヘビー級の集まるリングだ。潮崎豪なかなかお似合いじゃねいーか。ただ、お前が選んだ道はHAVOCだ」というとリングに招き入れる。そして、健闘を称えてハグした。「あしたからいじめてやるから覚えておけよ」。潮崎は控室に消えた。

締めに入ろうとしたとき、背後から大森北斗がリングに乱入。原爆固めを決める。「健介オフィスを辞めたやつ。楽しそうだな。お前の立場でベルトを獲ってきてきてから、俺はプロレスが全然楽しくない。だから次、俺にそのベルト挑戦させろ」と11月3日、北海道・札幌大会での挑戦が決定した。