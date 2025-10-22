10月27日から開催される第38回東京国際映画祭で、映画文化の発展に計り知れない貢献を果たしたとして、山田洋次監督（94）に“特別功労賞”が授与されることが発表されました。

山田監督は1961年 映画『二階の他人』で監督デビュー。代表作は、国民的シリーズとなった、映画『男はつらいよ』シリーズ（全50作）。普遍的な家族愛と故郷への思いを描いた名作として、今なお多くの人々に愛され続けています。

また海外でも評価され、時代劇の新たな境地を開拓した映画『たそがれ清兵衛』で、アメリカ・アカデミー賞外国語映画部門にノミネートされたほか、映画『隠し剣 鬼の爪』では、第55回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に出品。さらに第7回ジンバブエ国際映画祭最優秀作品賞を受賞するなど、世界にも挑戦を続けてきました。

今年の東京国際映画祭のセンターピース（目玉作品）にもなった山田監督の最新作『TOKYOタクシー』（11月21日公開）では、フランス映画『パリタクシー』を原作に、人生の喜びを描いたヒューマンドラマを紡ぐなど、創作意欲は衰えることを知りません。

東京国際映画祭のチェアマン安藤裕康さんは、「映画をこよなく愛し、内外の映画の過去・現在に幅広い関心を寄せ続け、映画の未来についても真剣に展望してこられました。後進の育成にも心を注いでおられます。このように映画芸術の発展に多大な貢献をされたがゆえに、多くの方々から称賛を集めていらっしゃいます」とコメントを寄せています。

東京国際映画祭は、10月27日から11月5日まで開催されます。