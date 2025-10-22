海と信濃川、そして関屋分水で囲まれた新潟市の「新潟島」には来年度から警察署がなくなります。



これを受け新潟県警は災害で「新潟島」が孤立した状況を想定した救助訓練を行いました。



力強くゴムボートを進めていきます。



21日、新潟市中央区で行われたのは新潟島の孤立を想定した訓練です。機動隊や航空隊など115人の警察官が参加しました。

◆警察署の統合で「新潟島」から警察署がなくなる

海と信濃川、関屋分水に囲まれた「新潟島」は現在、新潟中央署の管轄です。





しかし来年度、新潟中央署は新潟署に統合。新潟島には警察署がなくなります。災害で橋やトンネルが使えなくなったら警察はどのように対応するのか。そんな住民の不安を解消しようと行われた今回の訓練。まずは川から上陸……災害時は地面の隆起などで大きな船が接岸できないことがあることからボートで新潟島へ。さらに、空からの救助も……。足をケガした女性が車の中で動けなくなった想定です。＜警察官＞「ハイブリッド車両要救1名、閉じ込め」駆け付けた警察官が女性を救出。ヘリコプターで吊り上げ、救助しました。【新潟県警・警備部警備第二課長・大滝勝己警視】「新潟地震でも実際に橋が損壊しているというのもありますし、中越地震から21年を迎えることもありますし、大規模災害はいつどこで起きてもおかしくない」「いち早く警察官の姿が住民の皆様に見せることができるというのがやはりポイントになると考えております」新潟島が孤立しても素早く救助活動が行えるように、訓練で手順を確認し万が一の災害に備えていました。