ÂæÏÑ¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«ÆÚÇ®µ¿¤¤»öÎã¡¡¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡¢¿åºÝ¸¡ºº¤äÌ©Í¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¶¯²½¤ò»Ø¼¨
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÃæÉô¡¦ÂæÃæ»Ô¤ÎÍÜÆÚ¾ì¤Ç»à¤ó¤À¥Ö¥¿¤«¤é²ÈÃÜÅÁÀ÷ÉÂ¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«ÆÚÇ®¡×¡ÊASF¡Ë¤ÎÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Âî±ÉÂÙ¡Ê¤¿¤¯¤¨¤¤¤¿¤¤¡Ë¹ÔÀ¯±¡Ä¹¡Ê¼óÁê¡Ë¤Ï22Æü¸á¸å¡¢ÇÀ¶ÈÉô¡ÊÇÀ¶È¾Ê¡Ë¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤Æ¿åºÝ¸¡ºº¤äÌ©Í¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£
Âî»á¤ÏÇÀ¶ÈÉô¤ä±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉô¡ÊÊÝ·ò¾Ê¡Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÉô²ñ¡Ê¾ÊÄ£¡Ë¤äÅ¢Îï·¯¡Ê¤Æ¤¤¤ì¤¤¤¯¤ó¡Ë¹ÔÀ¯±¡Éû±¡Ä¹¡ÊÉû¼óÁê¡Ë¤é¤ò¾·½¸¤·¤Æ²ñµÄ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤ÇÂî»á¤Ï¡¢¡È¯¾É¤Î¸¶°ø³ÎÇ§¤È´¶À÷¸»¤ÎÆÃÄê¤È¤¤¤Ã¤¿±Ö³ØÄ´ºº¤Î³Î¼Â¤Ê¼Â»Ü¢ÎäÅàÆù¤ÎÊü½Ð¤òÄ´À°¤·¤Æ»Ô¾ì¤Ø¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò¿Þ¤ë¡£ÆÃ¤Ë³Ø¹»µë¿©¤òÍ¥Àè¤¹¤ë£ÂæÃæ»Ô¤ËÁ°ÀþÂÐºö½ê¤òÀßÃÖ¤·¤ÆºÇ¹â´ð½à¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤ºÇ¿·¤«¤ÄÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¤ò¿×Â®¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÉÔ°Â²ò¾Ã¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢É¬Í×¤ÊÄÌÊó¤ò¹Ô¤¤¹ñºÝÅªµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¨¡¤Î4¹àÌÜ¤òÇÀ¶ÈÉô¤Ê¤É¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÀ¶ÈÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍ¸ú¤Ê´¶À÷³ÈÂçËÉ»ßºö¤òºöÄê¤·¡¢Å°Äì¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¸ÀµÚ¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤ÆËÉ±Ö¤Î½ÅÍ×²áÄø¤òÁ´¤ÆºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿åºÝ¸¡ºº¤äÌ©Í¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡¢ÆùÀ½ÉÊ¤Î¸¡ººÉÑÅÙ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÇASFµ¿¤¤»öÎã¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£ÂæÃæ»Ô¤ÎÍÜÆÚ¾ì¤Ç¥Ö¥¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç»àË´¤·¤¿¤¿¤á¡¢21Æü¤Ë»à¤ó¤À¥Ö¥¿¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹³Ë»À¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹³ô¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ¤Î¸¡ºº¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥¿¤Î°ÜÆ°¤ä¿©Æù½èÍý¡¢Í¢½Ð¤Î¶Ø»ß¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬22Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÍêÐ²¿º¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
Âî»á¤ÏÇÀ¶ÈÉô¤ä±ÒÀ¸Ê¡ÍøÉô¡ÊÊÝ·ò¾Ê¡Ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÉô²ñ¡Ê¾ÊÄ£¡Ë¤äÅ¢Îï·¯¡Ê¤Æ¤¤¤ì¤¤¤¯¤ó¡Ë¹ÔÀ¯±¡Éû±¡Ä¹¡ÊÉû¼óÁê¡Ë¤é¤ò¾·½¸¤·¤Æ²ñµÄ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÀ¶ÈÉô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍ¸ú¤Ê´¶À÷³ÈÂçËÉ»ßºö¤òºöÄê¤·¡¢Å°Äì¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿¤È¸ÀµÚ¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤ÆËÉ±Ö¤Î½ÅÍ×²áÄø¤òÁ´¤ÆºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¿åºÝ¸¡ºº¤äÌ©Í¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡¢ÆùÀ½ÉÊ¤Î¸¡ººÉÑÅÙ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÇASFµ¿¤¤»öÎã¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£ÂæÃæ»Ô¤ÎÍÜÆÚ¾ì¤Ç¥Ö¥¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç»àË´¤·¤¿¤¿¤á¡¢21Æü¤Ë»à¤ó¤À¥Ö¥¿¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹³Ë»À¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹³ô¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ¤Î¸¡ºº¤Î·ë²ÌÂÔ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥¿¤Î°ÜÆ°¤ä¿©Æù½èÍý¡¢Í¢½Ð¤Î¶Ø»ß¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬22Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÍêÐ²¿º¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë