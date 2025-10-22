10月29日(水)「上田と女が吠える夜」思春期子育てのお悩み相談SP
子どもの“思春期”は成長を感じる一方で…反抗期など
子育てに悩みを抱える親は多いはず…
“思春期”とは、10歳頃から始まる「子ども」から「大人」への移行期で、
体も心も大きく変化する時期…
成長を感じる一方で、悩みを抱える親は多いはず
そんな“思春期”の子どもを育てるママたちが大集合！
●知念里奈「息子の受験勉強と一緒に自分も試験勉強を頑張る！」
●加藤ローサ「家の中でずっとヘッドホンをつけている息子」
●酒井美紀「息子がInstagramをフォローしてくれない…」
●小倉優子「スマホ使用を制限したら、制限するデメリットを送りつけてくる息子」
●渡辺満里奈「子どもたちの遊ぶ範囲が広くなり不安に…」
●山口もえ「授業参観で他人のフリをさせられる…」
●益若つばさ「息子と一緒に脱毛サロンに通う！」
●村上知子(森三中)「“小学生だって疲れてるんだよ！”と言う娘」
オードリー春日も娘の運動会で涙⁉
街行くママたちの“思春期”の我が子に驚いたエピソードも続々！
お楽しみに！
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏
SPゲスト
春日俊彰(オードリー)
女性ゲスト（五十音順）
小倉優子・加藤ローサ・酒井美紀・知念里奈・益若つばさ
村上知子（森三中）・山口もえ・渡辺満里奈