米津玄師「IRIS OUT」がBillboard JAPAN週間総合チャートで5連覇達成
米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、Billboard JAPAN総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」 (2025年10月22日公開）において、18,509ポイントで「5週連続1位」を記録。
今週のBillboard JAPAN音楽チャート（2025年10月22日公開）と、オリコン音楽ランキング（2025年10月27日付）において、首位4冠を獲得し、いずれも「5週連続1位」を記録した。
■「1991」「JANE DOE」とともにチャート席巻
また、映画『秒速5センチメートル』主題歌、米津玄師「1991」が、Billboard JAPANダウンロード・ソング・チャート「Download Songs」（2025年10月22日公開）、 急上昇ソング・チャート「JAPAN Hot Shot Songs」（2025年10月22日公開） オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング（2025年10月27日付）で初登場1位を3冠獲得。
米津玄師の「IRIS OUT」「JANE DOE」「1991」が各項目を席巻し、首位を制覇した。
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
米津玄師
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
2025.10.13 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「1991」
■【画像】「IRIS OUT」のジャケット写真