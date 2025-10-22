CK、CK、CK、CK…同様パターンで失点を重ね、ACLE初黒星。２Gの神戸９番に思うところあり。韓国まで駆け付けたサポに申し訳なさ「本当不甲斐ない」
10月22日に開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第３節で、ヴィッセル神戸が江原FCと敵地・韓国の春川松岩スポーツタウンスタジアムで対戦。３−４で接戦を落とし、ACLE開幕３連勝を逃すと同時に初黒星を喫した。
直近の鹿島アントラーズ戦（０−０、J１第34節）から先発を大幅に入れ替えた神戸は、立ち上がりから押し込まれ、７分、21分、43分に失点。今大会のここまで２試合は無失点で勝利を収めていたなか、まさかの０−３で前半を終える。
ただ、ハーフタイム明けに宮代大聖、佐々木大樹、鍬先祐弥を送り込み、猛反撃を開始。48分に宮代、50分にジェアン・パトリッキ、そして89分に宮代が再び得点し、ついに同点に追いつく。
ここまでくれば逆転弾も挙げたいところだったが、90＋５分に逆に勝ち越し点を浴びてしまった。それまでの３失点と同様に、CKから許したものだった。
試合後、インタビューに応じた宮代は、「アウェーの中で非常に難しいゲームになってしまった。試合の入りを含めて反省点の多い試合だった」と悔しさを露わに。途中出場時の指示に関しては、「前線の守備のところの整理と、攻撃のリズムのところ。前半を外で見ていて思うところはあったので、考えて入った」と伝えた。
この日、300人を超えるヴィッセルサポーターが韓国まで駆け付けてくれた。背番号９は今後に向けて「本当今日は不甲斐ない試合で、こんなに遠くまで足を運んでくれたにもかかわらず、勝点３を取れなかったので、次節はしっかりと勝ち切れるように頑張りたい」と誓った。
公式戦３試合未勝利となった神戸はこの後、アルビレックス新潟と敵地で、またもや韓国勢の蔚山HDとホームで相まみえる。しっかりと勝点３を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】流石は神戸９番！後半から出場して２ゴール
