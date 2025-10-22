CK、CK、CK、CK…同様パターンで失点を重ね、ACLE初黒星。２Gの神戸９番に思うところあり。韓国まで駆け付けたサポに申し訳なさ「本当不甲斐ない」

CK、CK、CK、CK…同様パターンで失点を重ね、ACLE初黒星。２Gの神戸９番に思うところあり。韓国まで駆け付けたサポに申し訳なさ「本当不甲斐ない」