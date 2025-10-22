櫻坂46・遠藤理子＆村井優が純白の制服姿で登場！『B.L.T.12月号』表紙画像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

10月28日発売の『B.L.T.2025年12月号』（東京ニュース通信社）の表紙画像が公開された。

■「街角ワンダーランド」をテーマにしたグラビアも必見

今号の表紙・巻頭には10月29日に13th シングル「Unhappy birthday構文」をリリースする櫻坂46から遠藤理子&村井優が登場。

表紙には、純白の制服のふたりがこちらを見つめているカットが選ばれた。街中ではありながらも、草が生い茂る踏切の下という、アンナチュラルな風景に佇む清らかなふたりの姿は印象的で不思議な世界観を感じさせる。

様々な色が交錯する画のなかで際立つふたりの姿や表情は何を意味するのか。普段とは異なるふたりの姿を捉えた。

また、グラビアでは「街角ワンダーランド」をテーマに、夢と現実を行き来するかのような不思議な世界観を表現。オールフィルム写真の質感、どこにでもあるような街角や特徴的なモニュメント、ふたりの可憐さが引き立つ洋服とお揃いの制服など、あらゆる要素が混ざり合うことで奥行きが生まれ、これまでとはひと味違うグラビアに仕上がっている。

さらに対談インタビューでは、最新曲での抜擢に対するそれぞれの心境や櫻坂46の表現に懸ける想い、三期生の素敵な関係性などについて語っている。

櫻坂46からはグループ卒業を控える井上梨名も登場。そして、乃木坂46・6期生連載では、大越ひなのがソロ初グラビアに挑戦した。

その他、僕が見たかった青空の安納蒼衣＆工藤唯愛、Liella!の青山なぎさ＆岬なこ＆鈴原希実＆結那、虹咲カリナも登場。虹のコンキスタドール石浜芽衣の水着グラビも掲載される。

また、AKB48研究生連載の第4回は、20期研究生・丸山ひなたが“かかし”に扮してコミカルに届ける。

