日経225先物：22日22時＝310円安、4万9000円
22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の4万9000円と急落。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては307.79円安。出来高は6104枚となっている。
TOPIX先物期近は3251ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.43ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49000 -310 6104
日経225mini 49000 -305 86652
TOPIX先物 3251 -13.5 5468
JPX日経400先物 29320 -165 390
グロース指数先物 731 -3 364
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
