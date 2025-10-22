　22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の4万9000円と急落。日経平均株価の現物終値4万9307.79円に対しては307.79円安。出来高は6104枚となっている。

　TOPIX先物期近は3251ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は15.43ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49000　　　　　-310　　　　6104
日経225mini 　　　　　　 49000　　　　　-305　　　 86652
TOPIX先物 　　　　　　　　3251　　　　 -13.5　　　　5468
JPX日経400先物　　　　　 29320　　　　　-165　　　　 390
グロース指数先物　　　　　 731　　　　　　-3　　　　 364
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース