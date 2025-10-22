高市内閣の発足を受けてNNNと読売新聞が行った緊急の世論調査で、高市内閣の支持率は71パーセントでした。

世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は71パーセント、「支持しない」と答えた人は18パーセントでした。

先月の石破内閣の支持率が34パーセントだったのに比べ、37ポイント高くなりました。

支持する理由については「政策に期待できる」が41パーセント、「他によい人がいない」が20パーセント、「首相に指導力がある」が15パーセント、などとなっています。

高市首相が行った内閣や自民党役員の人事については「評価する」が56パーセント、「評価しない」が24パーセントでした。

また、自民党の支持率は、32パーセントで、先月から5ポイント上昇、連立を組んだ日本維新の会は、5パーセントで、先月から3ポイント上昇、一方で国民民主党も、5パーセントで、先月から4ポイント下落しました。自民党との連立政権から離脱した公明党は、4パーセントで、1ポイント上昇しました。

公明党の離脱が、妥当だったと思うかについては、「思う」が77パーセントで、「思わない」の12パーセントを大きく上回りました。

自民党と日本維新の会が、連立政権の樹立で合意したことについては、「評価する」が57パーセント、「評価しない」が31パーセントでした。

衆議院の定数、1割削減を目標とする法案の成立を急ぐべきだと思うかについては、「思う」が53パーセント、「思わない」が37パーセントでした。

今後の政権について、「自民党中心の政権の継続」を望むが、前回9月の調査より23ポイント上がり58パーセント、「野党中心の政権に交代」を望むが、前回より21ポイント下がり、26パーセントでした。

■NNN・読売新聞世論調査

10月21日から22日

全国有権者に電話調査

固定電話 426人

回答率 55％

携帯電話 631人

回答率 31％

合計1057人が回答