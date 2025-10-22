Image: AfroBrazilian via Wikimedia Commons

地球上でもっとも広く分布する害虫の一種、「蚊」。2億1700万年という長い進化の歴史の中で、蚊は世界中に広がってきましたが、南極や北極圏のような極寒の地域だけは、これまで蚊の侵入を防いできました。

しかし地球温暖化の影響で、その状況も変わりつつあります。蚊のいない最後の砦とされていたアイスランドで、ついに蚊が発見されてしまったのです。今週、昆虫愛好家のBjörn Hjaltasonさんが、レイキャビックの北に位置するキダフェルにある自宅の庭で蚊のオス1匹とメス2匹を発見し、Facebookグループ「Insects in Iceland（アイスランドの昆虫）」に投稿しました。

「すぐに今まで見たことのないものだとわかりました」とHjaltasonさんはアイスランドの新聞Morgunblaðiðの取材で語っています。

急速に変化するアイスランドの気候

Hjaltasonさんは、発見した蚊をアイスランド自然史研究所の昆虫学者Matthías Alfreðssonさんに送付しました。Alfreðssonさんは、この蚊がヨーロッパ、中央アジア、北アフリカ原産の「Culiseta annulata」という種であると確認。Alfreðssonさんはアイスランド国営放送の取材に対し、「アイスランドでこの蚊が確認されたのは史上初めてです」と述べています。

これまで地球上で蚊がいない場所はアイスランドと南極だけでしたが、Hjaltasonさんの今回の発見で南極だけになってしまいました。 この種がアイスランドに定着するかどうかはまだわかりませんが、科学者たちは以前からこのような耐寒性のある種が気温上昇に伴って生息できるようになるということは予測していました。北極圏の寒さがもはや崩れつつある今、アイスランドの湿地や池、沼地は、蚊にとって格好の繁殖地となるかもしれません。

今回アイスランドで発生した蚊も、今年の冬の気温が平年より高ければ、越冬することができるかもしれません。今年5月には、アイスランドとグリーンランドの両方で観測史上最高の暑さが記録されています。これは「北極増幅（Arctic amplification）」と呼ばれる現象で、この地域が地球全体の平均よりも4倍の速さで温暖化していることを示しています。

世界的な広がり

アイスランドだけが、蚊の出現に直面しているわけではありません。地球各地で、蚊の分布域は北上を続けています。温暖化によって、これまで生息に適さなかった地域が新たな生息地となりつつあるのです。この変化は、公衆衛生にとって深刻な脅威となります。なぜならマラリア、黄熱、デング熱などの感染症を媒介する種が、新しい地域へと拡散しているということですから。

幸いなことに、「Culiseta annulata」は主要な感染症の媒介種とは見なされていませんが、「タヒナウイルス（Tahyna virus）」というインフルエンザに似た軽症の病気を人間にうつすことはあるそうです。病気を広げるということがなかったとしても、蚊の出現はアイスランドの生態系に影響を与えるおそれがあり、食物連鎖のバランスを崩したり、在来種の昆虫と競合したりする可能性も指摘されています。

今回発見された蚊たちが、これからの冬を生き延びられるかどうかがポイントとなってきます。でもこうして地球温暖化が続く限り、アイスランドにももっと他の種の蚊も出現してくる可能性もありますよね。