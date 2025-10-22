ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¡¡½¢Ç¤²ñ¸«¤Çà¥¶¥¤¥à¿¿Íý¶µá¤Ë¸ÀµÚ¡ÖàÀ¯á¤Èà´±á¤Î´Ø·¸¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤À¯ºö¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤Ï£²£²Æü¡¢½éÅÐÄ£¡£²ÃÆ£¾¡¿®Á°ºâÌ³Áê¤«¤é¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÂ¢¾Ê»þÂå¤«¤é½÷À¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬ºâÌ³Áê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç½é¤á¤Æ¡£ÊÒ»³»á¤Ï£±£¹£¸£²Ç¯¤ËÅö»þ¤ÎÂçÂ¢¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£ËÉ±Ò´ØÏ¢¤ÎÍ½»»¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼ç·×´±¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÒ»³»á¤Ï½¢Ç¤²ñ¸«¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ë¡ÖºâÌ³¾Ê¤¬¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤è¤ê¤â¡¢ºâÀ¯¶Ñ¹Õ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æà¥¶¥¤¥à¿¿Íý¶µá¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öà¥¶¥¤¥à¿¿Íý¶µá¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ç¥â¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤ÏÁá¤¯¡ÊÂçÂ¢¾Ê¤ò¡Ë¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î»öÌ³¼¡´±¤Ï»ä¤è¤ê£µÇ¯²¼¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ï¤êàÀ¯á¤Èà´±á¤Î´Ø·¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤À¯ºö¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Êý¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¿ôÇ¯²¼¤«¤é£±£°Ç¯²¼¡Ê¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢»ä¤ÏÀ¯¼£¤Ë½Ð¤¿¤·¡¢¤ª¤½¤é¤¯»ä¤¿¤Á¤ÎÆ±´ü¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂçÊÑ¡¢»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºâÀ¯¤ÎÄ¢¿¬¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¤¬µæ¶Ë¤ÎÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼êÃÊ¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¡ÊºâÌ³¾Ê¤Î¡Ëµæ¶Ë¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀ®Ä¹¤¹¤ëÆüËÜ¤ò¾Íè¤Ë»Ä¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ì´¤ä´üÂÔ¤¬»Ä¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¤¤Þ¤ÏÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦Àß·×¤ËÀ¯ºö¤ÎÊý¸þ¤äÂÇ¤Á½Ð¤·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸Í½»»¤òºî¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤â¤Î¤Ï¸À¤¤Êý¡¢»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Êý¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÏÂ¿Âç¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
