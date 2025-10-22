丈長めだから安心！【大人のハニーズ】40・50代のための「体型カバートップス」

おしゃれ見えも体型カバーも叶えたい！ そんなミドル世代には【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から登場したトップスがおすすめ。腰まわりを覆う長めの丈感で、安心して着られそうです。1枚でサマ見えが狙える切り替えデザインのトップスをご紹介するので、ぜひワードローブに迎えて。

シアーの切り替えが上品なきれいめトップス

【GLACIER lusso】「シアー切替トップス」\2,980（税込）

裾のシアー素材がアクセントになり、上品な雰囲気が漂うトップス。「ゆったりめの幅とヒップまで隠れる丈感」（公式サイトより）で、体型カバーにも期待できそう。サイドスリット入りで、ボリュームのあるパンツやスカートと合わせてもすっきり見えそう。モカ・ライトグレー・ブラック・ブルーグリーンの4色展開です。

1枚でこなれ見えするレイヤード風デザイン

【GLACIER lusso】「シャツレイヤードTシャツ」\2,980（税込）

ロンTとシャツをレイヤードしたようなデザインが特徴。きちんと感を醸し出せて、大人コーデで活躍しそうです。公式サイトには「すっきりめの幅と、ヒップまですっぽり隠れる前後差のある丈感で気になる腰回りもカバー」とあり、リラクシーに着られそうです。抗菌防臭機能付き。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M