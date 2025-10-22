ハートにときめくぅぅぅ♡【3COINS】大ぶりで可愛い！「キーリング」

大人もときめくかわいいアイテムを、リーズナブルな価格でGETするなら【3COINS（スリーコインズ）】がおすすめ。今回は、ハートデザインがかわいすぎる「キーリング」をピックアップ。話題の商品をご紹介するので、お買い物の参考にしてみてください。

かわいくて便利！「キーホルダーポーチ」

ぷくっとしたフォルムがかわいいこちらは、ポリウレタン素材の「ハート型ポーチキーホルダー」。小銭やアクセサリーといった小物をいれて持ち歩くのにぴったりな手のひらサイズ。ファスナーがガバッと大きく開いて出し入れしやすいのも魅力的。マチがあるので見た目よりも収納力がありそうです。カラーは、レッド・ブラック・ブラウンの3種類。\660（税込）で買えるので、可愛いもの好きはお見逃しなく！

平成っぽさが◎「3連ハートのキーリング」

バッグやスマホのアクセントになるキーリングが欲しいなら、こちらの「ハートキーリング」はいかがでしょう。カラーは、ピンク・ブルー・シルバーの3種類で、ピンク・ブルーは平成っぽさのあるカラフル仕様。シルバーは、オールシルバーで高級感のあるデザインになっています。ほかのキーホルダーとあわせてじゃら付けするのも良さそう。\330（税込）で買えるので、色違いでGETしてみてはいかがでしょう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A