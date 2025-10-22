CUTIE STREETのデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」が、10月22日発表の『オリコン週間 ストリーミングランキング』（2025年10月27日付）にてストリーミング累積再生数2億146.3万回を記録し、自身初の累積再生数2億回を突破した。

（関連：【映像】CUTIE STREET、「かわいいだけじゃだめですか？」ライブ映像）

また、2億回再生突破を記念し、初の全国ツアー『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」』より、10月13日に神奈川 ぴあアリーナMMで行われたファイナル公演にて披露された本楽曲のライブ映像が公開となった。なおHuluでは、同公演のライブ映像を独占見逃し配信中。オーディション合宿ドキュメンタリーなど特典映像も見ることができる。

さらに、TikTokにて本楽曲のカメラエフェクト3種を公開。歌詞を背景に踊れるものや吹き出しがデザインされたものなどが用意されており、エフェクトはCUTIE STREET公式TikTokアカウントのプロフィール画面から確認できる。あわせて、メンバーがエフェクトを楽しむ動画も公開中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）