ラグビー日本代表が２２日、都内で１２人の小学生を含むファン交流イベントに出席した。２３年Ｗ杯日本代表のＢＫ李承信（神戸）はＷ杯２度の優勝を誇るオーストラリア代表とのテストマッチ（２５日、国立）で同国からの初勝利へ「ＦＡＳＴ Ｓｔａｒｔ」をテーマに掲げた。

オーストラリアは過去６戦全敗の強敵だ。李は「日本語で速いスタート。キックオフから、自分たちからしっかり仕掛けていくというところで全てのファーストコンタクト、セットプレー、アタックするときに相手にあっと思わせるぐらいしっかりインパクトを与えて、自分たちでゲームのスタンダードを作っていくという意味がある。特に最初の２０分で相手を圧倒できれば必ず結果が見えてくると思います」と積極的な仕掛けに勝機を見いだした。

フリップに書かれた「ＦＡＳＴ Ｓｔａｒｔ」の文字の上部は二重線が引かれていた。李が書いた「Ｆａｒｓｔ Ｓｔａｒｔ」のスペルの間違いを右隣に座ったベテランのリーチ・マイケル（ＢＬ東京）が指摘したようで、李は「すみません…」と恐縮しながら素早く書き直していた。