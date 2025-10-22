¥É¥é¥¤¥Ð¡¼·ãÇò¡Ö°ì½Ö¡¢Â©¤â»ß¤Þ¤Ã¤¿¡× ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÇ®Àï¤ÇÊÆÁûÁ³¡Ä¥Þ¥·¥ó±ê¾å¤â¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¡ÖÌµ»ö¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×°ÂÅÈ¤ÎÀ¼
¡ÚNASCAR¡ÛÂè34Àï¡§YellaWood 500¡¿¥¿¥é¥Ç¥¬ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î20Æü¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Þ¥·¥ó±ê¾å¢ª¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤âÅÝ¤ì¤ë¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡Á´ÊÆ¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ì¡¼¥¹¡¢NASCAR¡Ê¥Ê¥¹¥«¡¼¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡ËÂè33Àï¤¬³«ºÅ¡£¥ì¡¼¥¹Ãæ¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¼«¿È¤¬¡Ö°ì½Ö¡¢Â©¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡PO¡¦¥é¥¦¥ó¥É¥ª¥Ö8¤Îº£Âç²ñ¡¢ÉñÂæ¤Î¡Ø¥¿¥é¥ì¥¬¡Ù¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ç¥¤¥È¥Ê¡Ù¤è¤êÂç¤¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹Éý¤¬¹¤¯¡¢Á´Ä¹¤âÄ¹¤¤¡£¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤ß¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÄ¶¹âÂ®¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï2019¡Á2021Ç¯¤Ë¥Þ¥·¥ó¤¬Ãè¤ËÉâ¤¤¤Æ²óÅ¾¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤âÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ°Æ¤ÎÄê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤Î½ªÈ×¡¢52¼þÌÜ¤ËºÇ½é¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ï2Îó¤ÇÂâÎó¤ò¤Ê¤·¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³°Â¦¤ÎÀèÆ¬¤Ë¤¤¤¿¥Î¥¢¡¦¥°¥é¡¼¥°¥½¥ó¤Î4¹æ¼Ö¤¬ÆâÂ¦¤ÎÀèÆ¬¤Ë¤¤¤¿A.J.¥¢¥ë¥á¥ó¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¤Î16¹æ¼Ö¤ËÀÜ¿¨¡£2Âæ¤Î¥¹¥Ô¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èò¤±¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¸åÂ³¤Î¥Þ¥·¥ó¤¬¼¡¡¹¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¥á¥ó¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÉÔÇ½¤Ë´Ù¤ê¡¢¥¢¥¦¥ÈÂ¦¤Î¥¦¥©¡¼¥ë¤Ë·ã¤·¤¯·ãÆÍ¡£¤½¤Î¸å¡¢¤æ¤ë¤æ¤ë¤È¥³¡¼¥¹ÆâÂ¦¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ää¼Ö¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥·¥ó¤«¤é±ê¤È±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£²òÀâ¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö¥ª¥¤¥ë¥é¥¤¥ó¤¬³ä¤ì¤Æ¡¢¥ª¥¤¥ë¤¬Ï³¤ì¤Æ¡×°ú²Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ë¥á¥ó¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¤Ï¥Þ¥·¥ó¤«¤é¼«ÎÏ¤ÇÃ¦½Ð¤·¤¿¤¬¡¢±ì¤ò¾å¤²Â³¤±¤ë¥Þ¥·¥ó¤Î²£¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Î½õ¤±¤â¤¢¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¥ì¡¼¥¹Ãæ¡¢Áá¤¯¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¡Ö¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥È¤Ç¿ÈÂÎ¤¬ÄË¤¤¡£°ì½Ö¡¢Â©¤â»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ë¤«¤¬µ¯¤³¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¥¿¥é¥ì¥¬¤Ç¤¤¤è¤¤¤èÈ¯À¸¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖAJ¤«¤Ê¡© Ç³¤¨¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤À¤Ê¤¢¡×¡ÖÌµ»ö¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¾×·â¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥ë¥á¥ó¥Ç¥£¥ó¥¬¡¼¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¡ÊABEMA¡ØNASCAR Groove¡Ù¡¿(C)NASCAR¡Ë