２２日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第１８話が放送された。

夫の銀二郎（寛一郎）を追って東京に来たトキ（高石あかり）は、同郷の天才・錦織（吉沢亮）らと出会う。錦織は同居している銀二郎に、トキもしばらくいていいと伝え「私も松江に妻を残してきて、人のことは言えないが、大切にするのだぞ」と寄り添った。

超さらりと伝えられた既婚者情報にネット悲鳴。錦織は、のちに松江にやってきた、トキの将来の夫・ヘブンを公私でサポートする英語教師となるだけに、松江に残してきたという「妻」が登場するのかも注目される。

錦織のモデルとされる西田千太郎さんは、２２歳になる年に結婚し、翌年には長女が誕生。その後、一女三男を持つ大家族となったが、結核のため、若くして亡くなっている。

Ｘでは「それにしても錦織さん結婚してるんすね、はい、」「国宝〜妻いたのか〜」「錦織さんの既婚者発言で『錦織さん』がトレンド入りしてたのかｗ」「西田千太郎さんはハーンさんとセツさんの仲人をやってるから、２人の結婚の時は奥さん必ず出てくるよね」などの声が並んだ。