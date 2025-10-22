スピードワゴン井戸田の美人妻、1歳長男への“はじめて”の料理公開「手が込んでる」「愛情伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が10月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男のために作った料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】スピワ井戸田の美人妻、1歳長男が完食した手料理2品
蜂谷は「麻婆豆腐風、お味噌風味のあんかけごはん はじめての茶碗蒸し」と長男のために作った料理を紹介。「ごはんとあんかけ合わせて200g」と明かし「完食 うれしすぎー！」とつづっている。
この投稿に「美味しそう」「完食嬉しいですね」「手が込んでる」「妊娠中にもちゃんとお料理しててすごい」「愛情伝わる」などといった声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スピワ井戸田の美人妻、1歳長男が完食した手料理2品
◆蜂谷晏海、長男への手料理公開
蜂谷は「麻婆豆腐風、お味噌風味のあんかけごはん はじめての茶碗蒸し」と長男のために作った料理を紹介。「ごはんとあんかけ合わせて200g」と明かし「完食 うれしすぎー！」とつづっている。
◆蜂谷晏海の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「完食嬉しいですね」「手が込んでる」「妊娠中にもちゃんとお料理しててすごい」「愛情伝わる」などといった声が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】