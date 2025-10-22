65歳から1日4時間の労働となり、雇用保険から外れます。失業保険や年金はどうなる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、65歳から働き方が変わる場合の注意点についてです。
1日、4時間契約で働き続ける場合、私は雇用保険から外れましたが、雇用のされ方が変わることで、失業手当はもらえるんでしょうか？ 年金はどうなりますか？」（ぐりんぐりんさん）
もしも今の会社を退職して失業状態になった場合、雇用保険から外れてから1年間なら、ハローワークに申請することで基本手当（失業等給付）をもらうことができます。
雇用保険を外れたからといって、老齢年金についてはもらえる金額が減ったり不利益をこうむったりすることはありません。65歳以降は老齢基礎年金・老齢厚生年金が支給されますので、64歳までの老齢厚生年金の額と比べて増額した金額がもらえるでしょう。
できれば今の職場にせめて雇用保険だけでも入り続けられるように交渉をしてみてはいかがでしょうか？ その後、退職しても65歳以上で失業状態になると受給できる基本手当（失業等給付）である「高年齢求職者給付金」がもらえますよ。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
