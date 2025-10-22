日本ラグビー協会は22日、東京都千代田区の丸の内ビルディングでオーストラリア戦（25日、東京・国立競技場）へ向けた決起会イベント「みんなで超えていこう。ラグビー日本代表ファンミーティング」を開催した。宮崎での合宿を終えた日本代表選手や、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC、65）永友洋司チームディレクター（54）、元日本代表の田中史朗氏（40）、大西将太郎氏（46）らが参加。集まった約300人のファンの前でトークショーを行った。

大西将太郎氏は、日本とオーストラリアのラグビースタイルが似ていることを指摘し「超速対決になる」と展望。田中史朗氏は「超速対決なら日本の方が絶対速い。SHの球出しのテンポの速さなら絶対に負けない」と日本の強さを分析した。この話を受け、SH藤原忍（26＝東京ベイ）は「日本の持ち味はアタックの速さなので、そこは負けてない。判断（の速さ）を大事にしてやっていきたい」と自信を口にした。同じくSHの福田健太（28＝SG東京）は「日本のSHは速い選手がたくさんいる。超速を生かして、あとは吉平の“ニンニンステップ”につなげられるように」とコメント。速いステップが持ち味のWTB石田吉平（25＝横浜）は「ランとかステップとか強みを出して勝ちにいきたい」と意気込んだ。

勝利への鍵は「Fast start」。SO李承信（24＝神戸）は「キックオフの瞬間からどんどん仕掛けてインパクトを与えて自分たちのスタンダードを作っていく。最初の20分で圧倒できれば必ず結果は見えてくる」と先手必勝を誓った。

「リポビタンDチャレンジカップ」オーストラリア戦のチケットは好評発売中。詳しくは「チケットラグビー」にて。

https://ticketrugby.jp/