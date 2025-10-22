wakemake新作ティントで叶える♡みずみずしくふんわりマット唇

韓国発の人気メイクブランドwakemakeから、みずみずしい質感とふんわりマットが同時に叶う新作リップ「ウォーターブラーリングレイヤーティント」が2025年11月1日に登場♪全6色4.6g、価格は1,650円（税込）です。濃密ジェルが唇に密着し、立体感¹を演出。保湿成分パンテノール²で乾燥や縦ジワも防ぎ、デイリーにもギフトにもおすすめのティントです。

みずみずしく、乾くとふんわりセミマット

ウォーターブラーリングレイヤーティント

ウォータージェル処方で唇をうるおいで包み込み、乾くとふんわりマットな仕上がりに♡ひと塗りでスッとなじみ、軽やかで快適な塗り心地をキープします。

パンテノール*²配合で乾燥や縦ジワを防ぎ、長時間塗りたての美しさを保ちます。セミマットなのに重たくなく、ふんわり感を楽しめるのが魅力です。

＊2 保湿成分

濃密ジェルで立体感ある唇に*¹

濃密なジェルが唇に密着し、視覚的にむっちりとした立体感¹を演出。薄づきなのでグラデーションやオーバーリップも簡単に作れます。塗るだけで血色感¹がアップし、にじみにくく長時間キープ。

デイリー使いから特別な日のメイクまで、幅広く活躍する万能ティントです。

＊1 メイクアップ効果による

毎日使えるトレンドカラー全6色

02ペアリングコーラルや04ロージミア、05ペールヘイズ、06グレーフィグ、07レッドダイブ、08コールドハイの全6色展開。

さわやかコーラルや上品ローズ、くすみピンクまで揃い、シーンや気分に合わせてカラーを楽しめます。1,650円（税込）でトレンド感と立体感を叶え、毎日のメイクを華やかに彩ります♪

wakemake新作ティントで理想の唇をゲット



wakemakeのウォーターブラーリングレイヤーティントは、みずみずしい質感とふんわりマットを両立した進化系ティント。

立体感¹を演出し、パンテノール²で乾燥や縦ジワを防ぐから、長時間美しい唇をキープできます♡

全6色1,650円（税込）で、デイリーにもギフトにもおすすめ。毎日のメイクに彩りを添えて、理想の唇を楽しんでください♪