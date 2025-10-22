俳優の萬田久子さん（67）が21日、都内で行われた『ベスト・ヘア２０２５』発表・表彰式に出席し、髪形をロングにしている理由を明かしました。

『ベスト・ヘア２０２５』は、2025年1月〜8月までの期間でステキなヘアスタイル、輝いている著名人を、全国の加盟店のアンケートをもとに各分野から選考委員会が決定するものです。

60代部門で受賞した萬田さんは「思えば19歳の時にミス・ユニバース日本代表でトロフィーをもらって、何度か色々いただきましたけど、感動がまたよみがえってきました。本当うれしいものですね、こういう賞というものは。好きです。やっぱり、モチベーションというか励みになりますね」と笑顔でコメントしました。

また、髪形へのこだわりについて萬田さんは「一度、“元祖かきあげワンレングス女”みたいなことを言われたんですね。それからかきあげなきゃダメかなと思って、一生懸命かきあげたりしてましたけど、髪の毛はそれこそショートじゃなくて、ずっとロングで生きてきまして。横に髪の毛がないとちょっとさみしいですね。時代劇でカツラをかぶっている時にかきあげそうになって、笑いを取ったこともあるんですけれども」とエピソードを交えて話し、会場の笑いを誘いました。

そして、髪の毛のケアについて聞かれると「伸びてきた髪も大事なんですけど、頭皮っていうのは大事だと思いますので、マッサージとかっていうものは気をつけてますし、色んな情報が入ってくればそれを試します」と明かしました。

他にも、30代はカーリング選手の本橋麻里さん（39）、40代は小説家の川上未映子さん（49）、50代はバイオリニストの高嶋ちさ子さん（57）、70代は俳優の夏木マリさん（73）が受賞しています。