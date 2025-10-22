¿Á¤Î»Ï¹ÄÄëÎÍ¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ¡¢½é¤Î·ÏÅýÅª¸¦µæ¤ÇÌÚºà¤ÎÍ³Íè¤¬¹âÃÏ»³³ÙÃÏ°è¤ÈÈ½ÌÀ
¿Á»Ï¹ÄÄëÎÍÇîÊª±¡¤È±Ñ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡ÊUCL¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¸¢°Ò¤¢¤ë¹Í¸Å³Ø»ï¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥£¥¯¥£¥Æ¥£¡¼¡ÊAntiquity¡Ë¡×¤ËÈ¯É½¤·¤¿¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¡¢»Ï¹ÄÄëÎÍ¤Ë¤¢¤ëÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÌÚºà¤ÎÆæ¤ò½é¤á¤Æ·ÏÅýÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¿ÁÄë¹ñ¤ÎµðÂç¤Ê»ñ¸»Æ°°÷¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç¿·¤¿¤Ê¼ÂÊª¾Úµò¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢Ê¼ÇÏÐÜ1¡¢2¹æ¹£¡¢É´µºÐÜ¹£¤ª¤è¤ÓÀÐ³»¹Ã¹£¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿Ãº²½ÌÚÂ¤·úÃÛÉôºà¤Î¥µ¥ó¥×¥ë657ÅÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ²Ê³ØÅªÊ¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹£ÂÎ¤Î¼çÍ×·úÃÛ¤ò¹½À®¤¹¤ëÌÚºà¤Ï¸½ÃÏÍ³Íè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ç¤ËÉ¸¹â¤Î¹â¤¤»³´ÖÉô¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ëÂÑ±¢À¿ËÍÕ¼ù¼ï¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÑ±¢À¿ËÍÕ¼ù¼ï¤Ï¼ç¤ËÉ¸¹â¤Î¹â¤¤»³ÃÏ¤ËÊ¬ÉÛ¤·¡¢ÆÃ¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â³ä¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¾²Ê¥â¥ßÂ°¤Ç¤¹¡£»Ï¹ÄÄëÎÍ¤ËºÇ¤â¶á¤¤ñë»³¡Êð¡À¾¾Ê¤Ë¤¢¤ë¿ÁÎæ»³Ì®¤Î»³¡Ë¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼ù¼ï¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ò·ï¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ä¾Àþµ÷Î¥¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¿ÁÎæÅìÉô¤ÎÉ¸¹â¤Î¹â¤¤»³¡¢Îã¤¨¤Ð²Ú»³¤ÎºÇ¹âÊö¡¦ÁðïºÎæ¤¬¤è¤êÊØÍø¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Î¾Úµò¤Ç¤Ï¡¢»Ï¹ÄÄëÎÍ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿ÌÚºà¤¬¡¢»ÊÇÏÁ«¤Î¡Ö»Ëµ¡×¤¬½Ò¤Ù¤¿¡Ö»ÍÀî¡¢¸ÐËÌ¤ÎÃÏºà¡×¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ï»Ï¹ÄÄëÎÍ¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ°äÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë½é¤Î·ÏÅýÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÍÊè·úÀß¤ÎºàÎÁ¸»¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾Úµò¤òÄó¶¡¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÁÄë¹ñ¤Î»ñ¸»´ÉÍý¡¢À¸ÂÖ±Æ¶Á¤ª¤è¤Ó¹ñ²ÈÆ°°÷Ç½ÎÏ¤Ê¤É¤Î½ÅÂç¤ÊÌäÂê¤òÃµ¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê²Ê³ØÅª¥ë¡¼¥È¤òÀÚ¤ê³«¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë