¡Ö¼«¿È¤ËÀ©¸Â¤«¤±¤Ê¤¤¡×¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊ¡²¬¸©ÀªÍ£°ì½Ð¾ì¤Î»³²¼ÏÂÉ§¡¡Í¥¾¡¤Ø·è°Õ¡Ú¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÊ¡²¬¡Û
¡¡¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤Ê¹ñºÝÂç²ñ¡ÖIFSC¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥ºÊ¡²¬2025¡×¤¬23Æü¡¢¤¤¤¤¤Å¤«¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥¶¡¦¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡×¡ÊÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¡Ë¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤È¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤ÆÆ±»þ³«ºÅ¡£¤½¤½¤êÎ©¤ÄÊÉ¤ËÄ©¤à¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤äµ»½Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£26Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤ÏÊ¡²¬¸©Àª¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢»åÅç»Ô¤Î»³²¼ÏÂÉ§¡Ê44¡Ë¡áÊ¿ÅÄµ¡¹©¡á¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç9·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¾å¤êÄ´»Ò¡£¡ÖÃÏ¸µÊ¡²¬¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£°ìÈÖÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¡¡¥Ñ¥é¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï»ë³Ð¤ä¾å»è¡¢²¼»è¤È¤¤¤Ã¤¿¾ã³²¤Î¼ïÎà¤äÄøÅÙ¤Ç10¥¯¥é¥¹¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¡£º¸¸ª¤Î²ÄÆ°°è¤¬¶¹¤¤»³²¼Áª¼ê¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ã³²¡ÖRP3¡×¥¯¥é¥¹¤À¡£
¡¡20ºÐ¤Î¤È¤¡¢¥Ð¥¤¥¯»ö¸Î¤Çº¸¸ª¤òÂ»½ý¤·¤¿¡£º¸¸ª´ØÀá¤Ç¤ÏÏÓ¤ò90ÅÙ¤Þ¤Ç¤·¤«¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï26ºÐ¡£¿¦¾ì¤ÎÍ§¿Í¤ÈÊ¡²¬»Ô¤Î¥¸¥à¤Ç½éÂÎ¸³¤·¤¿¡£ÊÉ¤òÅÐ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÃ£À®´¶¤ËÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤½Ð¤¹¤â¡¢¼þ¤ê¤Î¾å¼ê¤Ê¿Í¤ò¸«¤ÆÍî¤Á¹þ¤àÆü¡¹¡£¾®³ØÀ¸¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥È¤òÅÐ¤ì¤º¡Öº¸¸ª¤¬Æ°¤±¤Ð¡Ä¡×¤È»õ¤¬¤æ¤«¤Ã¤¿¡£µã¤¤Ê¤¬¤é¥¸¥à¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÍ§¿Í¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¼þ°Ï¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÅÐ¤í¤¦¡×¡£¤½¤¦·è¤á¤ë¤È¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«±Ä¶È¤ò·Ð¤Æº£½Õ¤«¤éÊ¿ÅÄµ¡¹©¡Ê·§ËÜ»Ô¡Ë¤Ë½êÂ°¡£Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤à¡£¸ª¤¬Æ°¤«¤º¥Û¡¼¥ë¥É¡ÊÆÍµ¯Êª¡Ë¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤Ä¤«¤â¤¦¤ÈµÓÎÏ¤äÁ´¿È¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤Ä¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¹¥¤¤Ê¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¡×¡£
¡¡º£²ó¤âÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£¡Ö¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£ÂÎ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¼«Ê¬¤ËÀ©¸Â¤ò¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£ÈÓÄÍ¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¡£