阪神で5度盗塁王に輝いた赤星憲広氏（49）が、元ソフトバンク・和田毅氏（44）のYouTube「和田毅ラボ」に出演。現役時代ヒーローインタビュー中にブチギレた事件について語った。

08年5月24日の適地ソフトバンク戦での事件。赤星氏は当時の岡田監督に体調面を考慮され途中出場だったと振り返り「いきますって言ってるのに“ええから”って言われて。その辺から沸々何かが来てた」とフラストレーションを募らせていたことを告白。

結局、チームは劣勢のまま8回から出場。9回に満塁で打席が回り逆転タイムリーを放つも「何かしっくりきてない。素直に喜べていない自分がいた」。いやいやヒーローインタビューに応じていたことを明かした。

当時は、ビジターチームの選手インタビューは球場内には流れず、テレビやラジオにしか放送されない。赤星氏がマイクに向かって語っている姿に、スタンドのソフトバンクファン3〜4人が「“おい、聞こえねぇんだこの野郎”ってずっと言う。だんだんエスカレートしてきて凄いデカい声で言うから“マイク入ってねぇーんだ！この野郎”って言っちゃったんですよね」と真相を語った。

そしてこの事件には後日談が。翌日、ヤジを飛ばしていたソフトバンクファンから赤星氏のブログに謝罪が寄せられた明かし「“面と向かって言われたことなかったからちょっとうれしかったです”みたいな。“個人的に赤星さんを応援させてもらいます”っていうメッセージが来て」と明かし「逆にキレてよかったな、みたいな」と笑った。