¡ÚACLE¡Û¿À¸Í¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤ë¡¡2¥´¡¼¥ë¤ÎFWµÜÂå¡Ö¼¡¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡¡þAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥¤¡¼¥¹¥ÈÂè3Àá¡¡¿À¸Í3¡½4¹¾¸¶FC¡Ê2025Ç¯10·î22Æü¡¡½ÕÀî¾¾´ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¦¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¹¾¸¶FC¤ÈACLEÂè3Àá¤òÀï¤¤¡¢3¡½4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤Ï17Æü¤Î¼¯ÅçÀï¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎDF±Ê¸Í¾¡Ìé¡Ê30¡Ë¤ò»Ä¤·¤Æ10¿Í¤òÊÑ¹¹¡£FWµÜÂåÂçÀ»¡Ê25¡Ë¤Ï¹µ¤¨¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢FWÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê35¡Ë¤äMFÉðÆ£²Åµª¡Ê33¡Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Ï¡Ö»î¹ç¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¹µ¤¨Áª¼ê¤ÎÊ³Æ®¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Á°È¾7Ê¬¤ËCK¤«¤é¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢10Ê¬¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤ì¤ë¤¬VAR¤Ç¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æµß¤ï¤ì¤ë¡£21Ê¬¡¢ºÆ¤ÓCK¤«¤é¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ0¡½2¡£¤µ¤é¤Ë43Ê¬¤âCK¤«¤é¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤ï¤ì¤Æ¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¡£Á°È¾¤À¤±¤Ç3¼ºÅÀ¡£µÈÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÌÜÏÀ¸«¤ÏÂç¤¤¯³°¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éµÜÂå¡¢FWº´¡¹ÌÚÂç¼ù¡Ê26¡Ë¡¢DF·ÀèÍ´Ìï¡Ê27¡Ë¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤È¡¢3Ê¬¤Ëº´¡¹ÌÚ¤Î¥Ñ¥¹¤«¤éµÜÂå¤¬¥´¡¼¥ë¡£5Ê¬¤Ë¤ÏDF¹À¥Î¦ÅÍ¡Ê30¡Ë¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òFW¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡Ê28¡Ë¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ1ÅÀº¹¡£¤µ¤é¤Ë44Ê¬¡¢¹À¥¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿DFÈÓÌî¼·À»¡Ê29¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¼õ¤±¤¿µÜÂå¤¬È¿Å¾¤·¤Æ±¦Â¥·¥å¡¼¥È¡£0¡½3¤«¤éÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£µÜÂå¤Ï¡ÖÁ°Àþ¤Î¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤ÎÀ°Íý¤È¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤Î¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â³°¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹Í¤¨¤ÆÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅêÆþ¤Î°ÕÌ£¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à5Ê¬¤ËCK¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤Æ3¡½4¡£4¼ºÅÀ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âCK¤¬Íí¤ó¤À¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈµÜÂå¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¢¤½¤³¡Ê¸åÈ¾³«»Ï5Ê¬¤Ç¤Î2ÆÀÅÀ¡Ë¤Ç¤â¤¦1ÅÀ2ÅÀ¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»þ´Ö¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È2¥´¡¼¥ë¤¬Êó¤ï¤ì¤º¤Ë¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£Ìó300¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¸½ÃÏ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¯¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜÅö¤ËÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¡£¼¡¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È26Æü¤ÎJ1¡¦¿·³ãÀï¡¢11·î5Æü¤ÎACLE¡¦±¶»³Àï¤Ç¤ÎÀã¿«¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£