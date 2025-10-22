物価高が続くなか、無料で商品を“お試し”できるスポットの人気が高まっているそうです。利用客にも企業にもwin-winな、その仕組みとは？

店内に茨城県産の干し芋や、淡路島産の玉ねぎを使ったドレッシングなど130種類以上の全国のご当地グルメが並んでいます。

さらに驚きなのが、これらを“無料”で味わうことができるんです。

こちらは東京・浅草にある“試食の専門店”「試食BARアサクサ」。気になった商品を1人7つまで無料で試食でき、その場で購入することも可能です。

中にはシャインマスカットや、高級食材「ツバメの巣」が入ったドリンクまで！

――無料で食べられるのどう？

20代女性

「すごいいいですね、あんまスーパーでもなかなか見ないかもです」

なぜ無料で試せるのでしょうか？

――今、何をしているんですか？

20代女性

「アンケートに答えてます。りんごジュース、甘くて飲みやすい。子どもにも人気が出るなって思いました」

商品を試食したあと、年齢や住まい、商品の感想などのアンケートに答えるのがこの店のルール。

試食BARアサクサ責任者 小嶋建さん

「アンケートは各生産者にフィードバックして、商品開発・商品の改善として活用できるようになっています」

例えば、店頭に並んでいる「発酵シロップ」の“大きさ”について、利用客からこんな意見が…。

発酵食品専門店ferment.洋 植村静香さん

「『買いたいんだけど、大きいので持って帰るのがちょっと…』というので、小さいサイズという新しくシリーズで増やしました。売り上げも今はすごい上がっております。3〜4倍ぐらいですね」

無料なのは食品だけではありません。

東京・墨田区に設置されている自動販売機では、QRコードを読み込み、年齢や住まいなどを答えるだけでお金を払わずに、コスメ商品などが手に入るんです！

アドインテALLCO事業本部 打木康平さん

「ユーザーは無料でもらうことができる。メーカーに関してはアンケートで年齢・性別・居住地を回答することで、マーケティングに役立たせる」

利用客にも企業にもwin-winな無料お試しスポット、物価高の強い味方かもしれません。