¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¥¸¥ç¡¼¥ó¥º£È£Ã¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ø¡Ö¹â¤¤¶¯ÅÙ¤Ç¾ï¤ËÅØÎÏ¡£¤½¤ì¤ò£¸£°Ê¬¤ä¤ì¤Ð¾¡µ¡¡×
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï£²£²Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½Àï¡Ê£²£µÆü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£²£°Æü¤Þ¤ÇÌó£²½µ´Ö¤Î¹ç½É¤òµÜºê»ÔÆâ¤Ç´º¹Ô¡£¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê£È£Ã¡Ë¤Ï¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ç½É¤ÇÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤¬¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦Àï¤¦¤«¤ÎÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Î»î¹ç¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë²áµî£°¾¡£¶ÇÔ¤ÈÁ´ÇÔ¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Î¸å¤Ë¤Ï£±£±·î¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤È¤Î£´Ï¢Àï¤ò¹µ¤¨¤ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï½é¾¡Íø¤Î¥«¥®¤ò¡Ö£É£î£ô£å£î£ó£é£ô£ù¡¡£ï£æ¡¡£Å£æ£æ£ï£ò£ô¡ÊÅØÎÏ¤Î¶¯ÅÙ¡Ë¡×¤È·Ç¤²¡¢¡ÖÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¹â¤¤¶¯ÅÙ¤Ç¾ï¤ËÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤ò£¸£°Ê¬¤ä¤ì¤Ð¾¡µ¡¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏºòÇ¯¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½£Ó£È¤ÎÅÄÃæ»ËÏ¯¤µ¤ó¤â»²²Ã¡£¡ÖÆüËÜ¤¬¤¢¤Þ¤êºÇ¶á¡Ê¥È¥é¥¤¤ò¡Ë¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¥ß¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥¤¤ò¼è¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤Î¤ÇàÄ¶Â®¥é¥°¥Ó¡¼á¤ÎÃæ¤Ç¥ß¥¹¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤È¡¢ÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¾¡Éé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£