ドル円１５１．８０近辺、ユーロドル１．１５８５近辺＝ＮＹ為替



ＮＹ序盤に向けて、ドル円は151.80近辺、ユーロドルは1.1585近辺で推移している。本日はこれまでのところ比較的小幅の値動きが続いている。ドル円は152円付近が重くなるも、151.50付近では下げ止まっている。ユーロドルは東京市場でやや買われたあと、ロンドン市場では売りに押される展開。ただ、足元では下げも一服してきている。このあとのＮＹ市場では目立った米経済統計発表はなく、米金融当局者もブラックアウト期間で発言を手控える状況にある。トランプ関連米や議会関連の報道待ちに。



USD/JPY 151.78 EUR/USD 1.1585

外部サイト