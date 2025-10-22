»°Âð¾§´ÆÆÄ¡¢¥í¥«¥ë¥Î¶âÉ¿¾Þ¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¡×µ¢¹ñ¤Ë¡ÖÀöÂõÊª½¤¬¡×ÇÐÍ¥Áí¥Ä¥Ã¥³¥ß
»°Âð¾§´ÆÆÄ¡Ê41¡Ë¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¡Ê11·î7Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÅÐÃÅ¡£ÃÅ¾å¤Ë¡¢8·î¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥í¥«¥ë¥Î±Ç²èº×¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Î¶âÉ¿¾Þ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ºÝ¡¢µ¢¹ñ»þ¤Ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¡Ö¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»°Âð´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀã¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼ê¤¬¤¢¤ë¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¡¢²þ¤á¤Æ¼õ¾Þ¤ò´î¤Ó¡¢¼ç±é¤Î¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ê31¡Ë¤â¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ê¤Î¡©¡¡¤ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ê24¡Ë¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¸«¤Æ¡Ö¿´¤Ê¤·¤«¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤ÎÌÓ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤â¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤ÇÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡ÊÍ¢Á÷¤ÎºÝ¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î¥Ò¥ç¥¦¤Î¡Ë¤·¤Ã¤Ý¤¬´í¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥í¥«¥ë¥Î±Ç²èº×¤Ç¤ÎË®²è¤Î¶âÉ¿¾Þ¼õ¾Þ¤Ï¡¢1954Ç¯¡Ê¾¼29¡Ë¤Î¡ÖÃÏ¹öÌç¡×¡Ê°á³ÞÄçÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ë¡¢1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë¤Î¡ÖÌî²Ð¡×¡¢2007Ç¯¡ÊÊ¿19¡Ë¤Î¡Ö°¦¤ÎÍ½´¶¡×¡Ê¾®ÎÓÀ¯¹´ÆÆÄ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢18Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤ÆÆüËÜ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤Ë¡¢Äé¿¿°ì¡Ê61¡Ë¤â¡Ö´ÆÆÄ¤ÎÀöÂõÊª¤Î½¤¤¤¬¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡£ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¡£»°Âð´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¡¢¸À¤Ã¤¿¤Ê¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÎ©ÇÉ¤ÊÈ¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£È©¿ÈÎ¥¤µ¤º¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢²ßÊª¤ËÍÂ¤±¤º¡¢¼ê²ÙÊª¤È¤·¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Îµ¡Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤êÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¤ÏÌ¡²è²È¡¦¤Ä¤²µÁ½Õ»á¡Ê87¡Ë¤Î1967Ç¯¡Ê¾¼42¡Ë¡Ö³¤ÊÕ¤Î½ö·Ê¡×¤È68Ç¯¡Ö¤Û¤ó¤ä¤éÆ¶¤Î¤Ù¤ó¤µ¤ó¡×¤Î2¤Ä¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢»°Âð´ÆÆÄ¤¬µÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÎ¹¤ÈÎ¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯¡£²Ï¹ç¤Ï±Æ¤Î¤¢¤ë½÷¡¦½í¤ò¡¢¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¤ÏµÓËÜ²È¤ÎÍû¤ò±é¤¸¤¿¡£Íû¤¬Äé¤¬±é¤¸¤¿½É¼ç¡¦¤Ù¤óÂ¤¤È¤ÎÎ¹Àè¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤òÍûËÜ¿Í¤¬¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£²Ï¹ç±é¤¸¤ë½í¤È½Ð²ñ¤¦²ÆÃË¤òüâÅÄËüºî¡Ê18¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¡£
¢¡¡ÖÎ¹¤ÈÆü¡¹¡×¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬Ãí¤®¹þ¤à²Æ¤Î³¤¡£¥Ó¡¼¥Á¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤²ÆÃË¡ÊüâÅÄËüºî¡Ë¤¬¡¢±Æ¤Î¤¢¤ë½÷¡¦½í¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£²¿¤ò¸ì¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»¶ºö¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¡£ÍâÆü¡¢¤Þ¤¿ÉÍÊÕ¤Ç²ñ¤¦¡£ÂæÉ÷¤¬¶á¤Å¤Âç±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ëÃæ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï³¤¤Ç±Ë¤°¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¤Ä¤²µÁ½Õ¤ÎÌ¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤¿Íû¡Ê¥·¥à¡¦¥¦¥ó¥®¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£Åß¡¢Íû¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éË¬¤ì¤¿Àã¹Ó¤ÖÎ¹Àè¤Î»³±ü¤Ç¤ª¤ó¤Ü¤í½É¤ËÌÂ¤¤¹þ¤à¡£Àã¤Î½Å¤ß¤Çº£¤Ë¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê²°º¬¡£¤ä¤ëµ¤¤Î´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½É¼ç¡¢¤Ù¤óÂ¤¡ÊÄé¿¿°ì
¡Ë¡£ÃÈË¼¤â¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿©»ö¤â½Ð¤Ê¤¤¡¢ÉÛÃÄ¤â¼«Ê¬¤ÇÉß¤¯»ÏËö¡£¤¢¤ëÌë¡¢¤Ù¤óÂ¤¤ÏÍû¤òÌë¤ÎÀã¤Î¸¶¤Ø¤ÈÏ¢¤ì½Ð¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£