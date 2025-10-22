琉球ゴールデンキングスがEASL初勝利…岸本隆一が22得点、カークとクーリーは“ダブルダブル”の活躍

10月22日に沖縄サントリーアリーナで「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループBが行われ、琉球ゴールデンキングスがメラルコ・ボルツ（フィリピン）と対戦した。

点の取り合いとなった第1クォーターで4点のビハインドを背負ったものの、第2クォーター開始2分58秒からジャック・クーリー、アレックス・カーク、佐土原遼の連続得点で8－0のラン。その後はリードチェンジが繰り返されると、終了間際に岸本隆一が3ポイントシュートを沈め、37－36でハーフタイムに突入した。

相手の得点で始まった第3クォーターも接戦の展開。4点リードで迎えた残り7秒に佐土原が得点を挙げたが、終了間際に3ポイントを決められた。

第4クォーターも1ケタ点差で推移し、試合終了残り2分19秒に74－72。その後は相手に得点を与えず、同1分32秒から佐土原、岸本の連続得点で逃げきった。

2戦目で大会初白星を手にした琉球は、岸本がチーム最多22得点8アシスト4スティールと攻守両面で活躍。ヴィック・ローとケヴェ・アルマを欠くなか、カークが17得点17リバウンド、クーリーが12得点19リバウンドを記録した。

なお、琉球の次戦は12月17日で、ホームでマカオ・ブラックベアーズ（マカオ）と対戦する。

■試合結果



琉球ゴールデンキングス 81－72 メラルコ・ボルツ



RGK｜14｜23｜22｜22｜＝81



MER｜18｜18｜20｜16｜＝72

【動画】佐土原遼が第3クォーター終盤に得点