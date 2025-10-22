目標は大会最終日まで8試合を戦い、優勝すること。“日本の得点王”FW吉田湊海(鹿島ユース)がU-17W杯初戦から連発を狙う
大会最終日まで計8試合を戦い、世界一になる。「FIFA U-17ワールドカップ カタール2025」(11月3日〜27日)に出場するU-17日本代表が22日、千葉市内で直前合宿をスタートした。この日追加招集されたFW谷大地(鳥栖U-18)を含めた登録メンバー21名とトレーニングパートナーの4選手が参加。冷たい雨の中、フォーメーション練習や12分×2本のゲームなどを行った。
U-17日本代表は8月末からフランス遠征を行ってリモージュ国際大会(フランス、ポルトガル、サウジアラビアが参加)で優勝し、9月末から5日間の大阪合宿も実施。短いスパンで活動できていたこともあって、廣山望監督は「色々な意味でコミュニケーションだったり、サッカーの攻守の基準だったりが高いままスタートできてるかなっていう印象を今日は受けました」と頷く。
目標は世界で8試合を戦うことだ。廣山監督は「ベスト4まで残ったら3位決定戦含めて8試合できる。この年代で1試合1試合勝って上に上がるっていうのは、相当自信になるんですよ。形がブサイクだろうと、キレイだろうと、やっぱり勝って、次に勝ち残って最終日までやりたい。(準決勝まで行くことでそこから)少なくても2試合できて、成長するチャンスがあるって意味では、ベスト4まで最低残りたい」と目標設定。10番のFW吉田湊海(鹿島ユース)は、8試合を戦った上で優勝することを掲げた。
今年4月のU17アジアカップはベスト8に終わったが、その後の親善試合ではU-17ワールドカップで対戦するポルトガルやモロッコに勝利。また、リモージュ国際大会での優勝はチームの自信になっている。廣山監督はトレーニング前のミーティングで「より勝ちにこだわる」ことを選手たちに要求。吉田は「ほんとに決勝まで行って優勝する気で自分もいるし、それは他のみんなも変わんないと思うんで、ほんとに死ぬ気でゴールに向かって、試合に勝てればなと思います」と力を込めた。
吉田はU17アジアカップで中心選手のパフォーマンス。ゲームメイクからチャンスメイク、そして3得点とゴールを奪う役割もして、U-17ワールドカップ出場権獲得に貢献した。
だが、ともに敗れたサウジアラビア戦とオーストラリア戦は無得点。「サウジアラビアもオーストラリアの時もそうでしたけど、ほんとに1点が遠いっていうのがアジアとか世界の戦いだと思うんで、そこの1点だったり2点だったりっていうのを確実に仕留められるようにしたいなと思います」と誓う。
そのための準備はしてきた。「自分、右利きで、左足っていうのは、あんま得意じゃなかったんですけど、トップで、ヤナギさん(柳沢敦コーチ)とかと一緒にシュート練習やる中でも、左足とかヘディングっていうのは、アジアカップの時に比べたら、成長はしてるのかなと思います」。より強いヘッドを打つために“首トレ”も継続。組み立てに係わり過ぎるのではなく、得点を取るためによりゴールに近い位置でプレーすることも意識してきた。
また、J1首位の鹿島トップチームでFW鈴木優磨の背中を見て学んだことが多いようだ。「練習見てても、ほんとにシュートの部分以外でも、守備とか見て学んでる部分は多くあります。全員を巻き込んで勝利に向かう。優磨君が全員巻き込んで勝利に向かっていってるっていうのが今の鹿島だと思うんで、あの人の人間性がほんとに出てるのかなと思います」。自分も中心選手としてU-17日本代表を引っ張り、新たな得点王のタイトルを獲得することも目指している。
吉田はFC多摩ジュニアユース(東京)時代に日本クラブユース選手権(U-15)大会で得点王。鹿島ユースに進んだ後も日本クラブユース選手権(U-18)大会で2年連続得点王を獲得し、昨年はプレミアリーグEASTでも1年生ながら得点王に輝いている。
国内のユース年代で得点王のタイトルを取り続けてきたストライカーは、「ゴールには1試合1試合こだわってやっているし、その中でワールドカップでも連発していければいいのかなと思います。決勝まで行って8試合なんで、5点以上は取りたいなっていうのはあります。(U-17ワールドカップは)ほんとに夢見た舞台だし、(得点王を)取れたらほんとに最高です」。直近のプレミアリーグEASTでは3戦連発とチームの首位快走に貢献しており、好調。まずは初戦に向けて準備していく。
「初戦勝てれば、他の今まで出てきた大会もそうですけど、自分たちは流れに乗っていけると思うんで、自信もつくと思うし、そこでモロッコに勝てれば自分たちも自信持ってその後に戦えていけるのかなと思います。自分の点で勝たせられればと思います」(吉田)。初戦で対戦するモロッコは、U-20世代がU-20ワールドカップで初優勝。それに続こうとしてくる強敵から10番がゴールを奪い、U-17日本代表を勢いづける。
(取材・文 吉田太郎)
