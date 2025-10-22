@onefiveが、ニューシングル「KIBIDANGO」を本日10月22日にリリース。あわせて、同楽曲のMVが公開された。

本作は、前作「アルプス・バイブス」より続く“DOH YOH”（童謡）シリーズ第2弾。童謡『桃太郎』のメロディをモチーフに、和菓子の“きびだんご”をファンタジックな物語へと膨らませ、@onefive独自の解釈で“KAWAII HIPHOP”という新たなスタイルを提示している。

サウンドは、HIPHOPビートに耳に残るウッドベースのリフを重ねた構成に。口ずさみたくなるようなリズミカルな歌い回しとキャッチーなメロディが随所に散りばめられ、幻想的なシンセが彩りを添えている。終盤には4つ打ちのリズムで一気にお祭りのような高揚感へと展開。特にサビは、メロディを際立たせるためにトラックもボーカルもシンプルに構成されており、聴き手の耳に強く残る仕上がりとなっている。懐かしさと新しさを融合させ、童謡の世界を現代的にアップデートした1作だ。

MVは「変身」をコンセプトに、架空の和菓子屋を舞台に展開。@onefiveの4人が団子屋の娘として登場し、きびだんごを食べることでパワーアップし、新たな姿へと変身していく。きびだんごを想起させる、カラフルでポップな小道具や衣装も登場している。

振付は「KAWAII KAIWAI」を手掛けたHOnOKAが担当。きびだんごをこねるような動きを取り入れた“こねこねダンス”は、思わず真似したくなるキュートな仕上がりになっているという。

また、本作のリリースを記念して、様々なイベントの開催も決定。10月31日のハロウィンには、オリジナルデザインのきびだんごを無料配布する『KIBIDANGO大配布会』も開催。この日限定の特別企画となる。

（文＝リアルサウンド編集部）