Mrs. GREEN APPLE¡Öwith MUSIC¡×¤Çº£Ç¯¤Î¿ô¡¹¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë Âç¿¹¸µµ®¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦ÀÄ½Õ¤òÁ´Éô¥Ù¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡×¥Ð¥ó¥É·ëÀ®»þ¤ÎÁÛ¤¤¤âÌÀ¤«¤¹
¼¡²ó10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë10»þ¡ÁÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Öwith MUSIC¡×¡£10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡¢²Î¾§³Ú¶Ê¤Î¾ðÊó¤ò²ò¶Ø¡ª
º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëMrs. GREEN APPLE¤¬¡Öwith MUSIC¡×¤Î¥È¡¼¥¯¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¡ªº£Ç¯¤Î¿ô¡¹¤Î³èÆ°¤òMCÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤È°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤ÏBillboard JAPAN»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¼çÍ×ÉôÌç3´§¤òÃ£À®¤·¡¢¹ñÆâ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤á¤Æ100²¯²ó¤òÆÍÇË¡£º£·î25Æü¤«¤é¤ÏMrs. GREEN APPLE»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë55Ëü¿ÍÆ°°÷¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Íè·î¤Ë¤Ï¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤È¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤òÆ±»þ¸ø³«¡£2ºîÉÊÆ±»þ¸ø³«¤ÏÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¿¹¸µµ®¤¬¡ÖËÍ¤Ï¤â¤¦ÀÄ½Õ¤òÁ´Éô¥Ù¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥ó¥É·ëÀ®»þ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤È¤Ï¡©7·î¤ËÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄó¶¡¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖCarrying Happiness¡×¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤â¡£
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂçÄ´ºº¤â¡ª²Æì¸©ºß½»¤Î90ºÐ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌÜ¤Ë¹þ¤ß¾å¤²¤ë¤â¤Î¤¬¡£
²Î¾§¶Ê¤ÏÎß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸²ó¿ô6²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢MCÍÆ¯¤â¥Õ¥¡¥ó¤È¸ø¸À¤¹¤ëÌ¾¶Ê¡ÖSoranji¡×¤È¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹³Ú¶Ê¤Ç¡¢CM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¿·¶Ê¡ÖGOOD DAY¡×¡£
ORANGE RANGE¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦²Æì¸©¤«¤é¹ë²Ú2¶Ê¤ÎSP¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Î²Î¾§¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö²Ö¡×¤È¡¢Àè½µ17Æü¤«¤éÁ´¹ñ¾å±Ç¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥È¥ï¥Î¥Ò¥«¥ê¡×¤Î2¶Ê¤ò¡¢²Æì¸©¤Î³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¶µ²ñ¤Ç¤ÎSP¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡ã½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ä¢¨¸Þ½½²»½ç
ORANGE RANGE¡¢Mrs. GREEN APPLE
