º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥Ñ¥ê¤Ç¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¥Ýー¥º¡ª¼ê¸µ¤Î¹âµé»þ·×¥Ö¥ì¥²¤â±Ç¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¸å¤í»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÉº¤¦Èà»á´¶¤á¤í¤¤¡×
¢£º´µ×´Ö¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØPen¡ÙÉ½»æ¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¥Ýー¥º¤Û¤«¡ØPen¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～②
Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡¢10·î28ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØPen¡Ù12·î¹æ¡ãÁý´©¹æ¡ä¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¤Ï¡ØPen¡Ù¤Ç¹±Îã¤ÎÏÓ»þ·×ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£°¦ÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ì¥²¡×¤ÎÀ»ÃÏ¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹¤ò½ä¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢É½»æ¤Çº´µ×´Ö¤Ï¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤òÇØ¤Ë¡¢¥¯ー¥ë¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´µ×´Ö¤ÎÏÓ¤Ë¤Ï¹âµé»þ·×¥Ö¥ì¥²¤â¥¥é¥ê¡£
2ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÄ¶õ¤È¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤òÄ¯¤á¤ëº´µ×´Ö¤Î¸å¤í»Ñ¤ä¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ÎÁ°¤ÇÎ¾¼ê¤ò¾å¤²¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ò¥Þ¥Í¤·¤¿¥Ýー¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ò»Ø¤µ¤·¼«»£¤ê¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¸å¤í»Ñ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÉº¤¦Èà»á´¶¤á¤í¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º´µ×´Ö¤Ï²áµî¤ËX¤Ç¥Ö¥ì¥²¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢»þ·×ÀìÌç»ïÊÔ½¸Ä¹¤È¤½¤Î»þ·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Û¤É»þ·×¹¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£