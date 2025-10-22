タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が22日、自身のインスタグラムを更新。タレントの大倉士門（32）と結婚3周年を迎えたことを報告した。

みちょぱは「今日、10月22日は大倉になって3年です」と結婚記念日を迎えたことを報告するとともに「毎年恒例になった弾丸日帰り旅」と2人で弾丸旅行へ行ったことも伝えた。

行き先は「今年は熊本へ」とし「初プライベートでの熊本だったのに終始雨でせっかくの阿蘇の景色がよくなさすぎたけどドタバタで色んなところ行って色んなもの食べれたから充実しまくりました！！大満足！また写真も追加で投稿すると思うけど許してね！！」と雨に降られたものの、満足気な心境を記した。

大倉との結婚3周年に「この3年も本当あっとゆーまでもう4年目突入ですか」としみじみ。「@shimonsmileは関西出張が多くて週の半分くらいいない時もちらほらあったりだけどその分いる時はなるべくスケジュール合わせたりして2人の時間を逆に取るようになったりいい習慣な気がする」と結婚生活を明かし「4年目も変わらず仲良く楽しくやってこ〜よろしくね〜」と記した。