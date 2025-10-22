実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が22日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演。21日に自民党の高市早苗総裁が首相指名選挙で衆参両院で過半数を獲得し、第104代首相に就任した件について言及した。

ひろゆき氏は19日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、高市氏について言及。そこで「高市さんは“総理になりたい”人なんですよね。“総理になってから何をしたい”って明確に言ってるのを、あんまり聞いたことがない」などと語っていた。この発言について聞かれると「高市さんが具体的に“こういうのをやります”ってそんなに言ってないのは、僕は良い方向に行ってると思っていて」と一言。

「維新と高市さんがどういう政権をつくるのかっていうのは、合意書ですでに出されてるんですけど。そのほとんどに維新の案が入っていて。実現するっていうヤツで、高市さん意見だなって思われるのが、ガソリン暫定税率の廃止と、国家情報局・対外情報庁創設。それとスパイ防止法関連法制を成立、あとメガソーラーの規制」

「それ以外は維新案が入っちゃってるんですよね。そう見ると維新案のようなものが実現するのは、結構面白いことだと思うので。こだわりのなくて、総理になりたい人がやってくれて。それで連立政権が続くので、結果としては良い方向に行くんじゃないかなと思っています」と私見を展開していた。