¡¡¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤È»²±¡²ñÇÉ¤ò·ëÀ®¤·¤¿Æ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÊ¼¸Ë¸©µÄÃÄ¤¬ÅÞ¤Î»²±¡µÄ°÷²ñÄ¹¤ËÂÐ¤·¡¢ÀâÌÀ¤òÍ×µá¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤ò¶á¤¯Äó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£NÅÞ¤Î²ñÇÉÆþ¤êÅ±²ó¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬22ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡NÅÞ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºØÆ£¸µÉ§¸©ÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤ò½ä¤ëºòÇ¯¤Î¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¡¢Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤¬ºØÆ£»á»Ù±çÌÜÅª¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë¡Ö2ÇÏÎÏ¡×³èÆ°¤òÅ¸³«¡£Ä´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿¼«Ì±¸©µÄ¤ò¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÇÃæ½ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£