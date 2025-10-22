ammo、東名阪クアトロツアーを2026年1月より開催＋会場限定CD発売決定
ammoが2026年1月より、東名阪クアトロツアー＜REMEMBER NANAMEUE＞を開催することが発表となった。同時に会場限定CDのリリースも決定した。
これは本日10月22日に開催されたツアー＜「777」〜7周年7会場7事件〜＞の兵庫公演にて発表となったもの。2025年をデジタルリリースで駆け抜けたammoにとって約1年半ぶりとなるフィジカルリリースは、原点に立ち返るような作品になるとのこと。収録曲などの詳細は後日発表される予定だ。
クアトロツアー＜REMEMBER NANAMEUE＞のチケット先行申し込みは、本日10月22日21時より。
■＜東名阪 単独公演 “REMEMBER NANAMEUE”＞
▼2026年
1月21日(水) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
1月22日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
2月10日(火) 大阪・梅田CLUB QUATTRO
open18:00 / start19:00
▼チケット
全席指定3,900円
受付日程 : 10月22日21:00〜11月4日23:59
販売URL：https://eplus.jp/ammo/
■ライブ会場限定CD「I See Tell-EP」
詳細後日解禁
