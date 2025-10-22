おいしくるメロンパン、ツアー＜bouquet tour - Re:birth blue -＞を2026年1月より開催
おいしくるメロンパンが2026年1月よりワンマンツアー＜おいしくるメロンパン bouquet tour - Re:birth blue -＞を開催することが発表となった。
これはメジャーデビュー作『bouquet』を引っ提げて全国5会場を回るバンド初のZepp Tourに続いて行われるワンマンツアー第2弾にあたるもの。1月30日の川崎CLUB CITTA’公演を皮切りに、約5年ぶりとなる沖縄公演を含む全10公演の開催を予定している。
チケットのファンクラブ「わだつみベーカリー」最速先行予約受付は本日10月22日21時から11月3日23時59分まで。
また9月29日に開催された＜おいしくるメロンパン 10th anniversary live - 醒めない夢をいつまでも -＞で披露された「色水」のライブ映像がオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。「色水」はデビューミニアルバム『thirsty』に収録された代表曲のひとつ。結成10周年当日に行われた記念すべきライブの模様を観ることが可能だ。
■＜おいしくるメロンパン bouquet tour - Re:birth blue -＞
▼2026年
1月30日(金) 神奈川・川崎CLUB CITTA’
open18:00 / start19:00
2月08日(日) 香川・高松DIME
open16:30 / start17:00
2月21日(土) 熊本・ B.9 V1
open16:15 / start17:00
2月22日(日) 鹿児島 CAPARVO HALL
open16:30 / start17:00
2月28日(土) 沖縄 桜坂セントラル
open16:30 / start17:00
3月06日(金) 兵庫・神戸 Harbor Studio
open18:15 / start19:00
3月07日(土) 広島 CLUB QUATTRO
open16:15 / start17:00
3月14日(土) 宮城・仙台Rensa
open16:15 / start17:00
3月21日(土) 石川・金沢EIGHT HALL
open16:30 / start17:00
3月22日(日) 岐阜・club-G
open16:30 / start17:00
▼チケット
FC先行URL：https://fc.oisiclemelonpan.com/
■＜おいしくるメロンパン bouquet tour - never ending blue -＞
▼2025年
10月24日(金) ZeppFukuoka
open18:00 / start19:00
10月25日(土) ZeppNamba
open16:00 / start17:00
10月31日(金) ZeppNagoya
open18:00 / start19:00
11月16日(日) ZeppSapporo
open16:00 / start17:00
11月28日(金) ZeppDiverCity
open18:00 / start19:00
https://l-tike.com/oisiclemelonpan/
