おいしくるメロンパンが2026年1月よりワンマンツアー＜おいしくるメロンパン bouquet tour - Re:birth blue -＞を開催することが発表となった。

これはメジャーデビュー作『bouquet』を引っ提げて全国5会場を回るバンド初のZepp Tourに続いて行われるワンマンツアー第2弾にあたるもの。1月30日の川崎CLUB CITTA’公演を皮切りに、約5年ぶりとなる沖縄公演を含む全10公演の開催を予定している。

チケットのファンクラブ「わだつみベーカリー」最速先行予約受付は本日10月22日21時から11月3日23時59分まで。

また9月29日に開催された＜おいしくるメロンパン 10th anniversary live - 醒めない夢をいつまでも -＞で披露された「色水」のライブ映像がオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。「色水」はデビューミニアルバム『thirsty』に収録された代表曲のひとつ。結成10周年当日に行われた記念すべきライブの模様を観ることが可能だ。

　

■＜おいしくるメロンパン bouquet tour - Re:birth blue -＞
▼2026年
1月30日(金)　神奈川・川崎CLUB CITTA’
open18:00 / start19:00
2月08日(日)　香川・高松DIME
open16:30 / start17:00
2月21日(土)　熊本・ B.9 V1
open16:15 / start17:00
2月22日(日)　鹿児島 CAPARVO HALL
open16:30 / start17:00
2月28日(土)　沖縄 桜坂セントラル
open16:30 / start17:00
3月06日(金)　兵庫・神戸 Harbor Studio
open18:15 / start19:00
3月07日(土)　広島 CLUB QUATTRO
open16:15 / start17:00
3月14日(土)　宮城・仙台Rensa
open16:15 / start17:00
3月21日(土)　石川・金沢EIGHT HALL
open16:30 / start17:00
3月22日(日)　岐阜・club-G
open16:30 / start17:00
▼チケット
FC先行URL：https://fc.oisiclemelonpan.com/

　

■＜おいしくるメロンパン bouquet tour - never ending blue -＞
▼2025年
10月24日(金)　ZeppFukuoka
open18:00 / start19:00
10月25日(土)　ZeppNamba
open16:00 / start17:00
10月31日(金)　ZeppNagoya
open18:00 / start19:00
11月16日(日)　ZeppSapporo
open16:00 / start17:00
11月28日(金)　ZeppDiverCity
open18:00 / start19:00
https://l-tike.com/oisiclemelonpan/

　

