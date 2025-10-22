Vaundyが、10月29日に「偉生人」をリリースすることが決定した。今年10曲目となる。

本楽曲は2021年にNHK大河ドラマ『青天を衝け』のインスパイアードソングとして制作され、音源のリリースはされぬまま同ドラマのスペシャルムービー内のみで聴けた楽曲だ。本日よりApple Music/Spotifyでの配信予約がスタート。

来年2026年2月からは男性ソロアーティスト史上最年少となる4大都市ドームツアー＜Vaundy DOME TOUR 2026＞を開催するVaundy。追加公演の2月8日 みずほPayPayドーム福岡公演を除く、4大都市6公演分のチケットが完売している。

「偉生人」

2025年10月29日（水）配信リリース

NHK大河ドラマ『青天を衝け』インスパイアードソング

作詞・作曲・編曲：Vaundy

配信予約：https://lnk.to/Vaundy_Iseijin

＜Vaundy DOME TOUR 2026＞

2月7日 （土）福岡県 みずほPayPayドーム福岡 SOLD OUT

2月8日（日）福岡県 みずほPayPayドーム福岡 【追加公演】

2月14日（土）東京都 東京ドーム SOLD OUT

2月15日（日）東京都 東京ドーム SOLD OUT

3月14日（土）大阪府 京セラドーム大阪 SOLD OUT

3月15日（日）大阪府 京セラドーム大阪 SOLD OUT

3月28日（土）北海道 大和ハウス プレミストドーム SOLD OUT

全公演 開場16:00/開演18:00

主催・企画：SDR/Vaundy_ART Work Studio

制作：SDR・WONDER LIVE Inc.

ツアー特設サイト：https://member.vaundy.jp/feature/dome_tour_2026

＜Vaundy one man live VAWS hall tour “little punk”＞

既に終了した公演は割愛

2025年10月25日（土）、10月26日（日）

愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2025年11月8日（土）、11月9日（日）

新潟県・新潟県民会館

2025年11月15日（土）、11月16日（日）

東京都・東京ガーデンシアター