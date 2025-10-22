フジファブリックのギターボーカル・山内総一郎が、新曲「旅にでる」のMVを公開した。

本楽曲は、山内総一郎がソロとしてcutting edge移籍後初となるリリースとなり、過去を背負いながらも立ち止まらず、光射す未来へと歩み出す瞬間を描いた物語。夜を越え、巡りゆく日々を超え、その先に広がる希望を見据えたメロディアスなロックナンバー。

MVは、ロックバンドからシンガーソングライターなど、多彩なMVの監督を務める映像作家・田辺秀伸が監督を務めた。

一つの場所から「のぼり」と「くだり」で行き先の違う方向がある駅のホーム。“フジファブリック”という原点と“ソロ”という新たな出発点が存在する今回の山内総一郎のソロプロジェクトを駅のホームと重ねた作品になっている。

山内の隣には月をモチーフにしたダンサーが、長年山内を見てきた存在として横に立ち、軽くリズム刻んで一緒に音楽にノったり。仲睦まじい相棒として存在。画面には時折二人の山内がいるシーンもあるが、どんな意味が隠されているのか──。

来週10月29日には、更なる新曲「人間だし」をリリースするという。フジファブリック活動休止後ソロ活動を本格化し、続々と新曲をリリースする山内総一郎の今後の活動にも注目していきたい。

＜山内総一郎バースデイライブ「OCTOBER SONGS」＞

日時：10月25日(土) 開場16:30 /開演 17:30

会場：東京・昭和女子大学人見記念講堂