櫻坂46石森璃花、“ミッフィー”モチーフの手作りいなり寿司公開「可愛すぎて食べられない」「器用すぎる」とファン絶賛
【モデルプレス＝2025/10/22】櫻坂46の石森璃花が22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのいなり寿司を公開し、反響が寄せられている。
【写真】櫻坂46メンバー「可愛すぎる」人気キャラモチーフの手料理
石森は「＃りかのごはん」とハッシュタグを添え、写真を投稿。人気キャラクター・ミッフィーと、ミッフィーの友達・ボリスをモチーフにした、手作りのいなり寿司を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて食べられない」「器用すぎる」「オシャレ」「いつか料理本出してほしい」「真似したい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
