石森璃花（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/10/22】櫻坂46の石森璃花が22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りのいなり寿司を公開し、反響が寄せられている。

【写真】櫻坂46メンバー「可愛すぎる」人気キャラモチーフの手料理

◆櫻坂46石森璃花、ミッフィーモチーフの手料理披露


石森は「＃りかのごはん」とハッシュタグを添え、写真を投稿。人気キャラクター・ミッフィーと、ミッフィーの友達・ボリスをモチーフにした、手作りのいなり寿司を披露した。

◆石森璃花の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「可愛すぎて食べられない」「器用すぎる」「オシャレ」「いつか料理本出してほしい」「真似したい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】