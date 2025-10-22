白髪ぼかし感なしッ！【40・50代のイメチェン】は「大人ハイライト」一択かも♡

白髪ぼかしとしていま注目されているのが、繊細な筋感で自然な立体感を作る「大人ハイライト」。全体を明るく見せつつ、伸びても境目が目立ちにくいのが魅力です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪を自然になじませる上品ハイライトデザインをご紹介します。

レイヤーミディ × 極細ハイライト

暗めのブラウンをベースに、極細ハイライトを重ねたレイヤーミディ。柔らかな巻き髪スタイルに光が差し込むと、髪全体がふんわりと立体的に見えます。ハイライトの筋感が控えめなので、派手にならず上品な印象に。落ち着きのあるトーンの中で、しっかりと艶感を引き立ててくれます。

顔まわりを明るく魅せる細めハイライト

くすみブラウンをベースに、細めのハイライトを顔まわり中心に入れた丸みボブ。顔まわりの明るい筋感が表情を柔らかく見せ、自然になじむ仕上がりです。全体のトーンは落ち着いているため、白髪ぼかし感も控えめ。まとまりのあるボブでも軽やかな印象を与えます。

ナチュラルコントラストのレイヤーミディ

暗めのブラウンをベースに、細めのハイライトを控えめに効かせたレイヤーミディ。トップは内に、肩にあたるベースは自然に外へ流すように仕上げて、柔らかい動きを演出。コントラストが強すぎないため、白髪を自然になじませながら立体感をプラスできます。大人の落ち着きと軽やかさが両立したスタイルです。

まろやかハイライトで抜け感をプラスする上品ボブ

暗髪をベースに、明るいグレージュ風のハイライトを細く散らしたぷつっとボブ。色のなじみがよく、アップで見ても筋感が目立ちすぎないのがポイントです。動くたびにさりげなく光を含み、髪全体の透明感を引き立てます。大人のボブに自然な軽さと抜け感を添えるハイライトスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaito_litze.osaka様、@sakosakosakosako様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里