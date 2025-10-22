「かわいいだけじゃだめですか？」再生2億回記念 CUTIE STREETがライブ映像＆TikTokエフェクトを公開
アイドルグループ・CUTIE STREETのデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」が、10月22日発表のオリコン週間ストリーミングランキング（2025年10月27日付）で累積再生数2億146万回を記録し、自身初となる2億回突破を達成した。2024年9月のリリース以来、TikTokの総再生回数は70億回を超えるなど、SNSを中心に大きな反響を呼んでいた楽曲だ。
【動画】CUTIE STREET、「かわいいだけじゃだめですか？」MV
記録達成を記念し、8月から10月にかけて開催された初の全国ツアー『CUTIE STREET 1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」』のファイナル公演から、「かわいいだけじゃだめですか？」のライブ映像がフル尺でYouTubeにて公開された。ツアーは全国12都市15公演で約4万8000人を動員し、10月13日に神奈川・ぴあアリーナMMで締めくくられた。デビューから1年で急成長を遂げたグループが、最大規模のステージで魅せた熱量と表現力が詰まった映像となっている。
また、同公演の模様はHuluで独占見逃し配信中で、オーディション時の合宿ドキュメンタリーなども特典映像として公開されている。
加えて、「かわいいだけじゃだめですか？」のTikTok向けカメラエフェクトも新たに3種公開された。歌詞を背景に踊れるものや、吹き出しがデザインされたバージョンなど、SNSでのさらなる拡散を狙ったコンテンツとなっている。エフェクトはCUTIE STREETの公式TikTokアカウントのプロフィール画面からアクセスでき、メンバー自身がエフェクトを使用して踊る動画もアップされている。
