新作スマホゲーム『アウトランカーズ』2025年11月6日リリース決定！ 小室哲哉プロデュース「OVAL SISTEM」と楽曲タイアップ
レジェンドクリエイターたちの「神ゲーつくろう」というYouTube動画から誕生した新作ゲームアプリ『アウトランカーズ』のリリース日が2025年11月6日（木）に決定した。対応プラットフォームはiOSとAndroidで、価格は基本プレイ無料（アプリ内課金あり）となっている。
3人編成×3チームが入り混じる奪い合いアクションバトル！
『アウトランカーズ』は、3人編成の3チームが入り混じって戦う、奪い合いアクションバトルゲーム。勝利条件は、貴重な資源「エルピス」を最も多く集めること。そのためには、相手に攻撃してもOK。
制限時間は3分間。レアエネミーの出現や、エルピス大量獲得のチャンスなどのハプニングによって、目まぐるしく順位の入れ替わる、スリリングな展開が味わえるという。
アクションの上手さだけで勝利が決まるわけではなく、チームの連携や戦略も重要。このため、アクションやバトルが苦手でも楽しめるとのこと。
ゲームと音楽のレジェンドたちがタイアップ！
同作を手掛けているのは、伝説的な格闘ゲームを生み出したことで知られる、岡本吉起、船水紀孝、西谷亮といったレジェンドゲームクリエイターたち。そこに、音楽界のレジェンドである小室哲哉がプロデュースする女性3人組音楽ユニット「OVAL SISTEM（オーバルシステム）」とのタイアップ楽曲「風に舞う戦士」のリリースも発表された。
同楽曲は、OVAL SISTEMのPrologue Tour O ツアー浜松町公演（10月23日、fireworksstudios）で初披露予定だ。
なお、同作の事前登録受付はiOS、Androidとも、既にスタートしている。興味を持った人は、忘れずに事前登録しておこう。
「OUTRANKERS -アウトランカーズ-」をApp Store：
https://apps.apple.com/jp/app/id6746602455
OUTRANKERS -アウトランカーズ- - Google Play のアプリ：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dxg.OUTRANKERS
（c）Deluxe Games Inc.
(執筆者: ガジェ通ゲーム班)