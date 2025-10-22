レジェンドクリエイターたちの「神ゲーつくろう」というYouTube動画から誕生した新作ゲームアプリ『アウトランカーズ』のリリース日が2025年11月6日（木）に決定した。対応プラットフォームはiOSとAndroidで、価格は基本プレイ無料（アプリ内課金あり）となっている。

3人編成×3チームが入り混じる奪い合いアクションバトル！

『アウトランカーズ』は、3人編成の3チームが入り混じって戦う、奪い合いアクションバトルゲーム。勝利条件は、貴重な資源「エルピス」を最も多く集めること。そのためには、相手に攻撃してもOK。

制限時間は3分間。レアエネミーの出現や、エルピス大量獲得のチャンスなどのハプニングによって、目まぐるしく順位の入れ替わる、スリリングな展開が味わえるという。

アクションの上手さだけで勝利が決まるわけではなく、チームの連携や戦略も重要。このため、アクションやバトルが苦手でも楽しめるとのこと。

ゲームと音楽のレジェンドたちがタイアップ！

同作を手掛けているのは、伝説的な格闘ゲームを生み出したことで知られる、岡本吉起、船水紀孝、西谷亮といったレジェンドゲームクリエイターたち。そこに、音楽界のレジェンドである小室哲哉がプロデュースする女性3人組音楽ユニット「OVAL SISTEM（オーバルシステム）」とのタイアップ楽曲「風に舞う戦士」のリリースも発表された。

同楽曲は、OVAL SISTEMのPrologue Tour O ツアー浜松町公演（10月23日、fireworksstudios）で初披露予定だ。

なお、同作の事前登録受付はiOS、Androidとも、既にスタートしている。興味を持った人は、忘れずに事前登録しておこう。

「OUTRANKERS -アウトランカーズ-」をApp Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6746602455

OUTRANKERS -アウトランカーズ- - Google Play のアプリ：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dxg.OUTRANKERS

（c）Deluxe Games Inc.

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)